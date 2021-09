Selon les données présentées par Stock Apps, le marché mondial du big data et de l'analyse d'entreprise (BDA) était évalué à 215,7 milliards de dollars en 2021. Ce chiffre devrait croître de 27 % pour atteindre plus de 274 milliards de dollars à la fin de l'année prochaine.Au fil des ans, la numérisation a complètement changé l'économie, la société et les gens, et la COVID-19 n'a fait qu'accélérer l'ensemble du processus. Les données générées par des milliards d'appareils sont au centre de cette révolution. Selon Statista, il y a plus de 21 milliards d'appareils interconnectés dans le monde, et leur nombre est appelé à exploser dans les années à venir avec l'augmentation de la consommation d'Internet et l'arrivée sur le marché de nouveaux gadgets et machines.Le big data est l'ensemble des technologies créées pour stocker, analyser et gérer ces données en masse, et identifier des modèles pour concevoir des solutions intelligentes. Cependant, la numérisation et l'adoption accrue du cloud ont également été des facteurs importants pour la croissance du marché de l'analyse d'entreprise. Les outils analytiques avancés, tels que l'analyse prédictive et l'exploration de données, permettent d'extraire de la valeur des données et de générer des informations commerciales.Selon le Guide semestriel mondial des dépenses en big data et en analytique d'IDC, le marché mondial du big data et de l'analytique d'entreprise (BDA) avait connu une croissance impressionnante avant même la pandémie, avec des revenus passant de 122 Md$ en 2015 à près de 169 Md$ en 2018.À la fin de 2019, les dépenses totales pour ces technologies et solutions ont bondi à plus de 189 Md$. Comme la COVID-19 continue de stimuler le passage mondial aux solutions numériques, les dépenses totales en BTA devraient bondir au-dessus de 215 Md$ en 2021. Plus de la moitié des dépenses BDA iront aux services. Les services informatiques devraient représenter environ 85 milliards de dollars, et les services aux entreprises couvriront le reste.D'ici à la fin de l'année 2022, les dépenses mondiales en matière de BDA devraient augmenter de près de 60 milliards de dollars, ce qui représente l'augmentation annuelle la plus importante à ce jour.Sources : Statista, IDCQu'en pensez-vous ?