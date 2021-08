Les prévisions montrent également que les dépenses en BDA gagneront en vigueur au cours des cinq prochaines années, à mesure que l'économie mondiale se remettra de la pandémie de COVID-19. Le taux de croissance annuel composé (TCAC) des dépenses mondiales en BDA pour la période de prévision 2021-2025 sera de 12,8 %., a déclaré Jessica Goepfert, vice-présidente du programme, Customer Insights and Analysis.Les secteurs qui réalisent actuellement les plus gros investissements dans les solutions de big data et d'analyse sont la banque, la fabrication discrète et les services professionnels. Ensemble, ces trois secteurs représenteront un tiers de toutes les dépenses en BDA en 2021. Les trois industries suivantes - fabrication de processus, télécommunications et gouvernement fédéral/central - généreront ensemble près de 47 milliards de dollars de dépenses cette année. Bien que l'industrie des télécommunications connaisse la croissance la plus rapide des dépenses en BDA au cours de la période de prévision de cinq ans, les 19 industries couvertes par le Guide des dépenses, à l'exception d'une seule, devraient connaître une croissance à deux chiffres.Plus de la moitié de toutes les dépenses en BDA en 2021 iront aux services, les services informatiques représentant plus de 85 milliards de dollars du total et les services aux entreprises constituant le reste. Le deuxième plus grand segment de dépenses BDA cette année sera le logiciel, qui verra des investissements totalisant 82 milliards de dollars. Près de la moitié de ce total ira à trois types d'applications - outils de requête, de rapport et d'analyse pour l'utilisateur final, entrepôts de données relationnels et magasins de données analytiques non relationnels - le reste étant réparti entre les 13 autres catégories de logiciels. Les logiciels seront également le segment des dépenses BDA qui connaîtra la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 15,1 % sur cinq ans., explique Jennifer Hamel, directrice de recherche, Services d'analyse et d'automatisation intelligente.Sur une base géographique, les États-Unis sont le plus grand marché avec plus de 110 milliards de dollars de dépenses en BDA cette année. Le Japon et la Chine sont les deux marchés les plus importants suivants avec des dépenses en BDA qui devraient atteindre 12,4 milliards de dollars et 11,9 milliards de dollars, respectivement. Le Royaume-Uni est le seul autre pays qui devrait dépasser les 10 milliards de dollars de dépenses en BDA cette année. L'Argentine devrait connaître la croissance la plus rapide des dépenses en BDA au cours de la période de prévision, avec un TCAC de 21,2 % sur cinq ans. Le TCAC de 20,1 % de la Chine lui permettra de devenir le deuxième plus grand marché à la fin de la période de prévision.Le Worldwide Big Data and Analytics Spending Guide est conçu pour répondre aux besoins des entreprises qui évaluent l'opportunité du big data et de l'analytique d'entreprise par géographie, industrie et taille d'entreprise. Le Spending Guide fournit aux abonnés des projections de revenus pour 20 catégories de technologies et de services dans 19 secteurs d'activité, cinq tranches de taille d'entreprise et 53 pays. Il a été conçu pour aider les décideurs informatiques à comprendre clairement l'étendue et l'orientation des opportunités offertes par le big data et l'analyse d'entreprise, aujourd'hui et au cours des cinq prochaines années.Source : IDCQue pensez-vous de ces prévisions ?Quel est la position actuelle de votre organisation en ce qui concerne les données ? et pour les années à venir ?