L'étude menée auprès de 800 participants montre que les motivations pour l'adoption de la plateforme de conteneurs incluent l'amélioration de l'utilisation des ressources pour réduire les coûts du cloud (30 %). Alors que 23 % veulent faciliter leur migration vers le cloud, 18 % raccourcir les cycles de déploiement, 15 % rendre leurs plateformes et applications compatibles avec le cloud et 14 % conteneuriser des applications monolithiques., explique Ash Munshi, CEO chez Pepperdata.Le portage de centaines ou de milliers d'apps sur Kubernetes peut être un défi et les plus grands obstacles pour les répondants à l'enquête sont cités comme étant le déploiement initial, suivi par la migration, la surveillance et les alertes, la complexité et l'augmentation des coûts, et la fiabilité.Il est intéressant de noter que, malgré l'engouement pour le cloud public, cette enquête révèle que 47 % des personnes interrogées utilisent Kubernetes dans des environnements de cloud privé. L'utilisation sur site représente 35 % et seulement 18 % des personnes interrogées déclarent utiliser des conteneurs Kubernetes dans des environnements de cloud public.L'étude montre que 45 % des charges de travail Kubernetes se trouvent dans des environnements de développement et de test, les utilisateurs déplaçant les charges de travail de production vers un nouveau cadre de gestion des ressources. 30 % effectuent des travaux de validation de concept. 66 % des personnes interrogées déclarent que 75 à 100 % de leurs charges de travail big data seront sur Kubernetes d'ici à la fin 2021.L'exploitation informatique est le leader incontesté en matière de déploiement d'applications, 80 % d'entre elles déployant Spark et d'autres applications Big Data basées sur Kubernetes. L'ingénierie suit avec 11 %, et les développeurs des unités commerciales avec seulement 9 %.Source : Pepperdata Pensez-vous que cette étude est pertinente ou pas selon votre expérience ?Utilisez-vous Kubernetes pour gérer le Big Data ?