Big Data & AI Paris 2021 est le fruit du regroupement entre deux événements phares de la tech française et européenne : Big Data Paris, rendez-vous clé de la scène big data depuis dix ans, et AI Paris, événement dédié aux avancées de l’intelligence artificielle devenu incontournable en cinq éditions.Rapprochés pour la première fois en 2020, ces deux événements sont désormais regroupés en une seule et unique manifestation, tant le développement des marchés du big data et de l’IA sont corrélés.Big Data & AI Paris devient l’événement européen de référence de tout l’écosystème big data et IA. Grâce à une concentration unique de contenus et d’acteurs clés du secteur, vous découvrirez comment faire mieux, plus vite et à l’échelle.L’événement se tiendra à la fois au format présentiel, au Palais des Congrès de Paris, et en ligne sur une plateforme dédiée, revue en profondeur et mettant à profit les enseignements de 2020 en matière d’événement en ligne.Big Data & AI Paris 2021 conserve ainsi les éléments qui ont fait son succès, et qui permettront à chaque participant, quel que soit son niveau de maturité sur ces sujets, de trouver sur l’événement les informations qu’il recherche :Inscrivez-vous dès à présent pour participer à Big Data & AI Paris 2021, qui aura lieu les 28 et 29 septembre prochains. Pour ceux qui comptent y participer en présentiel, notons que des mesures sanitaires adéquates seront mises en place compte tenu de la crise actuelle.